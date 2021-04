In Italia 13.447 casi e 476 morti

Sono 13.447 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della salute. Ieri erano stati 9.789. Sono invece 476 le vittime in un giorno (ieri 358). I tamponi effettuati sono 304.990, il tasso di positività è del 4,4%. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.793.033, i morti 115.088.