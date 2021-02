Sono 13’452 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 14’931. Le vittime sono invece 232, ieri erano state 251.

I test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 250’986. Ieri i tamponi erano stati 306’078. Il tasso di positività è del 5,4%, in salita dal 4,8%.

I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2’809’246, i morti 95’718. I malati di coronavirus - gli attualmente positivi delle tabelle del ministero della Salute - aumentano ancora nelle ultime 24 ore: sono 4272 in più, per un totale di 388’895.