Sono 13.720 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 111.217 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 528, per un totale di 60.606 morti dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 144 (-172 unità), le persone ricoverate nei reparti ordinari sono invece 133 più di ieri, per un totale di 30.524. La regione con più casi è il Veneto, che rimane in crescita (+2.550), seguita da Emilia-Romagna (+1.891), Lombardia (+1.562), Lazio (+1.372) e Campania (1.060). I guariti sono 19.638 (ieri 17.186), 933.132 in tutto, mentre il numero degli attualmente positivi scende di 6.487 unità (ieri +1.137), per un totale di 748.819. Di questi, 714.913 sono in isolamento domiciliare, 6.393 meno di ieri.