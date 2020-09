I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.397, in lieve aumento rispetto ai 1.326 di ieri. Dall’inizio dalla pandemia i contagi raggiungono così quota 272.912. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 10 (ieri 6), per un totale di 35.507 morti. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 92.790, inferiore rispetto ai 102.959 di ieri .