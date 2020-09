In Italia le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1.434 in più (ieri erano 1.370). È quanto si legge nel quotidiano bollettino del ministero della Salute. Aumentato rispetto a ieri il numero dei tamponi: ne sono stati fatti oltre 3.000 in più, per un totale di 95.990. Le vittime sono 14 (ieri 10). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, sette più di ieri.