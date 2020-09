In Italia sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80 mila di martedì.

Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale dunque a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265, 620 più di ieri. In aumento anche l’incremento dei morti: 12 in un giorno mentre ieri erano stati 9. Nessuna regione italiana fa registrare zero casi.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia hanno superato i 40 mila, un numero mai così alto dall’inizio di giugno (il 2, per la prima volta dopo mesi, i malati scesero a 39.893).

Secondo i dati del ministero italiano della Salute gli attuali malati sono 40.532 con un incremento rispetto a martedì di 820. In aumento anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari - 63 in più rispetto a ieri per un totale di 2.285 - e nelle terapie intensive: ora ci sono 207 pazienti, 6 più di ieri. E’ invece di 751 l’incremento delle persone in isolamento domiciliare che ad oggi sono 38.040.

Intanto, sono 159 i nuovi casi positivi in Lombardia rilevati da 17.831 tamponi effettuati ieri, per una percentuale pari allo 0,89%. Dei 159 nuovi casi 18 sono «debolmente positivi» e 9 a seguito di test sierologico. Due le vittime, 152 le persone guarite o dimesse, un nuovo paziente in intensiva e un altro in altri reparti. La provincia con più casi è Milano con 60, di cui 24 in città. Quindici i casi in Brianza, 14 a Brescia e Lodi, 13 a Varese, 10 a Mantova, 4 a Bergamo, 2 a Como, Cremona e Lecco, zero a Sondrio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata