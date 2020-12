(Aggiornato alle 18.10) Con le 553 vittime delle ultime 24 ore l’Italia supera la soglia dei 70.000 morti per la COVID-19. Per l’esattezza le vittime sono ormai 70.395.

I positivi al tampone sono 14’522 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della salute. Ieri i positivi erano stati 13.318, le vittime 628. In totale da inizio epidemia i casi in Italia sono 1.991.278.

I pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 63 unità nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 216 per un totale di 2.624 persone. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono ora 24.546, in calo di 402 unità rispetto al giorno precedente.