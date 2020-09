Sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 1.501), per un totale di 287.753 contagi dall’inizio della pandemia. Emerge dal bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della salute. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 7: il bilancio delle vittime sale così a quota 35.610. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 72.143, in calo rispetto ai 92.706 di ieri.