Dopo oltre due mesi, in Italia il conteggio dei morti tocca il minimo da domenica 8 marzo, il giorno in cui è iniziato il lockdown del Paese. Mai dopo quel giorno le vittime quotidiane erano scese sotto le 170, con il picco di 969 morti il 27 marzo. Oggi le vittime sono state 153. Il totale delle vittime sale a 31.763.

I contagiati sono 224.760, 875 in più nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 775 (33 in meno), mentre quelli ricoverati con sintomi sono 10.400 (-392). Il numero di persone attualmente malate è di 70.187, con una diminuzione di 1883 positivi rispetto a ieri. Il totale dei guariti è invece di 122.810 (+2605).

399 nuovi casi in Lombardia

Dei 875 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 399 nuovi positivi (il 45,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 137 casi in Piemonte, 72 in Emilia Romagna, di 39 in Veneto.

Delle 27.679 persone attualmente malate in Lombardia 268 sono in terapia intensiva (-8), 4.521 sono ricoverate con sintomi (-184), 22.890 in isolamento domiciliare (+125). I morti totali sono 15.450 (+39), i guariti 41.389 (+427).

©CdT.ch - Riproduzione riservata