Sono 15.746 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.567. Le vittime sono 331, in calo rispetto alle 344 del giorno precedente. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, mentre i morti salgono a quota 114.254. Le persone guarite e dimesse sono 15.486, per un totale di 3.122.555 dall’inizio della pandemia. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 253.100: il tasso di positività è del 6,2%, in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 5,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.585. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone.