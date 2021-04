Sono 17.221 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.708. Sono invece 487 le vittime in un giorno (ieri 627).

I tamponi molecolari e antigenici sono stati 362.162, contro i 339.939 di ieri. Il tasso di positività è al 4,7% (ieri: 4%). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.663, 20 in meno sulle 24 ore. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.851 persone, 465 unità in meno rispetto a ieri.