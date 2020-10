In Italia sono 17.012 i nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 21.273 di ieri. I tamponi effettuati sono però 124.686, contro i 161.880 del giorno precedente: il tasso di positività è del 13,6%. Il numero totale di contagi da inizio pandemia raggiunge quota 542.789. Nelle ultime 24 ore si registrano 141 ulteriori morti (ieri 128), per un totale di 37.479 vittime per COVID-19. Negli ospedali sono ricoverate 12.997 persone, di cui 1.284 in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 268.626.