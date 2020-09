(Aggiornato alle 19.45) In Italia sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 1.397 di ieri. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. Il totale dei contagi nella Penisola raggiunge così quota 274.644. Le persone decedute dall’inizio della pandemia sono 35.518 , con 11 nuovi decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano 10). Il numero di tamponi processati oggi è 113.085, superiore rispetto ai 92.790 di ieri.