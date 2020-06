Sono 174 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 22 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 240.310 contagi dall’inizio della pandemia. L’incremento dei positivi è in linea con quello di ieri, quando ne sono stati registrati 175. Il numero dei tamponi nelle ultime 24 ore è però diminuito: oggi ne sono stati eseguiti 37.346 contro i 61.351 di ieri. La Regione con il maggior numero di positivi resta la Lombardia, con 97 nuovi casi sui 174 odierni. Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 34.738. Diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi, con un -155 sono ora 16.681. I guariti nelle ultime 24 ore sono 307, i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 1.160, di cui 98 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.423.