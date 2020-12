I tamponi effettuati in Italia sono stati 199.489, con un tasso di positività dell’8,8%. I pazienti in terapia intensiva sono 2.926, in calo di 77 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 191, secondo i dati del ministero della Salute.

Continuano a diminuire i ricoverati in Lombardia sia in terapia intensiva (-27, 629 in totale) che negli altri reparti (-50, 4.946 in totale). Con 37.605 tamponi effettuati sono 2.994 i nuovi positivi con il tasso di positività in calo al 7,9% (ieri 8,6%). E sono 106 i nuovi decessi per un totale di 24.097 morti in regione dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 9.045.