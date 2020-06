Sono 178 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 60 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 233.197 contagi dall’inizio della pandemia. L’incremento dei positivi è in netto calo rispetto ai giorni precedenti, ma sono stati effettuati meno tamponi: solo 31.394, mentre ieri erano stati 54.118. In Lombardia sono stati registrati solo 50 contagi, mentre la Liguria preoccupa: sono 56 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 33.475. Continua a diminuire il numero degli attualmente positivi, con un -708, sono ora 41.367. I guariti nelle ultime 24 ore sono 848, per un totale di 58.355. I pazienti ricoverati in ospedale sono 6.099 , di cui 424 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 34.844.