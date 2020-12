Dopo giorni di calo, il tasso di positività sale all’11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a ieri e con quasi 44 mila tamponi in meno.

I pazienti ricoverati per coronavirus in terapia intensiva sono 3.158, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono, invece, 27.735 persone, in calo di 333 rispetto a ieri.