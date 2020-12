Sono 17.992 i nuovi casi di COVID-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 1.921.778.

Sono 2.819 i pazienti in terapia intensiva, in calo di 36 rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 189. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 25.769, in calo di 658 unità rispetto a ieri.