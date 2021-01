Sono 18.020 i nuovi casi di COVID individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. L’incremento delle vittime è invece di 414, che fanno salire il totale a 77.291.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 121.275, secondo i dati del ministero della salute, oltre 55.000 in meno di ieri. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di ieri quando era all’11,3%.

I ricoveri sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari tornano a salire: sono 2.587 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. Nei reparti ordinari degli ospedali ci sono invece 23.291 pazienti, 117 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 571.055, 2.343 in più rispetto a ieri, mentre i guariti e i dimessi in un giorno sono 15.659 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.572.015