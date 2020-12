Sono 2.938 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati effettuati 32.871 tamponi, con un rapporto dell’8,9%. Le vittime sono 132. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) e nei reparti (-196). Intanto cresce l’attesa per il passaggio in zona gialla della Lombardia. «Confermo quanto detto nei giorni scorsi, oggi il ministro Speranza firma l’ordinanza, domani sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e da mezzanotte diventerà efficace» ha assicurato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Per un futuro migliore, si attende invece che parta il piano di vaccinazione anti-COVID. «Abbiamo individuato i 65 siti di stoccaggio che ci erano stati chiesti», ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. «Tutte le province tranne Lodi hanno oggi un frigorifero in grado di stoccare a meno 70 gradi e li stiamo acquistando affinché anche Lodi li abbia». Sarà la Pfizer a consegnare direttamente le dosi. Per il territorio bergamasco, il più colpito nella prima fase della pandemia, saranno 127 mila i primi vaccini COVID-19 destinati in via preliminare agli operatori sanitari, agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali e al personale delle strutture sociosanitarie. Lo ha fatto sapere il direttore dell’Azienda di tutela della salute (Ats) Bergamo, Massimo Giupponi. Dalla COVID si guarisce ma ricominciare, per molti, è difficile. Il virus lascia dietro di sé conseguenze fisiche e psicologiche in chi ha vissuto in prima persona la sofferenza, ma anche in chi ha subito la perdita di persone care e l’isolamento, la paura e l’incertezza, la crisi economica. Per curare queste ferite è nato il progetto ‘Ricominciare’ della provincia lombardo-veneta dell’Ordine dei Fatebenefratelli. Saranno offerti consulti in un poliambulatorio multidisciplinare per un’ assistenza integrale distribuita sul territorio per contrastare i danni fisici e psicologici. Infine, sul fronte della cultura, un gruppo di sale cinematografiche d’essai lombarde propone per domenica 13 dicembre una riapertura simbolica dei propri cinema, per ricordare che «il cinema c’è».