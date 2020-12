In Italia si registrano 18.887 nuovi contagi (ieri 21.052) e 594 morti (ieri 662) per coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 163.550 tamponi, in calo rispetto ai 194.984 del giorno precedente. Il tasso di positività odierno è dell’11,5%. Il numero dei casi da inizio pandemia sale a quota 1.728.878, le vittime totali sono 60.078, mentre i guariti sono 913.494. Attualmente 30.391 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3.454 si trovano nei reparti di terapia intensiva e 721.461 sono sottoposte a isolamento domiciliare.

Con 26.026 tamponi effettuati, sono 2.413 i nuovi positivi al coronavirus in 24 ore in Lombardia, una percentuale quindi del 9,2. Aumentano di due pazienti i ricoverati in terapia intensiva (807) ma diminuiscono di 182 quelli negli altri reparti (6372). Con 140 decessi, il totale complessivo arriva a 23.024. Per quanto riguarda le Province, resta prima Milano ma con meno di mille casi: sono 844, di cui 324 in città. A Brescia sono 328, a Monza 222, a Pavia 170, a Lodi 126, a Sondrio 125, a Bergamo e Mantova 118, a Varese 94, a Como 71, a Cremona 68, a Lecco 27.