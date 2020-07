Cala il numero dei nuovi contagiati da COVID-19 nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 190, a fronte dei 219 di ieri.

Le nuove vittime sono invece 13, per un numero complessivo di 35.058 decessi. I casi totali salgono a 244.624. Gli attualmente positivi sono ora 12.404 (-36), i guariti 197.162 (+213).

Frattanto, in Lombardia sono stati censiti 56 nuovi casi, con 4.288 tamponi effettuati. I decessi sono 8 per un totale complessivo di 16.796 morti in regione dall’inizio della pandemia. Ci sono 11 nuovi contagiati nella provincia di Milano, di cui 9 a Milano città, 22 a Bergamo e 5 a Brescia.