Anche oggi non ci sono regioni a zero casi quotidiani, per nuovi positivi guida la Lombardia con 277 davanti alla Campania con 253 e al Lazio con 230. I pazienti in terapia intensiva invece calano di due unità, da 246 a 244. I ricoverati con sintomi sono 2.737 (+6), quelli in isolamento domiciliare 44.737 (+934)