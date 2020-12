Sono 19.350 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute illustrati da Gianni Rezza dell’ISS in conferenza stampa.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.663 , in calo di 81 unità rispetto al giorno precedente, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, in calo di 376 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 743.471 persone, in calo di 8.069.