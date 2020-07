Restano stabili i dati del contagio da coronavirus in Italia. Stando all’ultimo bollettino fornito dalla Protezione civile i casi positivi sono 201 più di ieri, per un totale di 240.961. Un incremento più o meno in linea con gli scorsi giorni: ieri erano stati registrati 187 casi, il giorno prima 175. Le vittime sono invece 30 più di ieri, per un totale di 34.818 morti dall’inizio della pandemia.

In miglioramento il numero di pazienti in terapia intensiva, 82 in totale, 5 in meno di ieri. Stesso ragionamento per quanto riguarda i pazienti ricoverati – sono 963 in totale (ieri erano 1.025) – e per i pazienti in isolamento domiciliare 14.015 (ieri erano 14.143). Stando ai dati di oggi, il numero di persone attualmente positive al virus in Italia è 15.060. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati eseguiti 55.243 tamponi.