Sono 20.396 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale a 3.258.770. Ieri i casi individuati erano stati 15.267. Sono invece 502 le vittime in un giorno (ieri erano 354) per un totale di 103.001 dall’inizio dell’emergenza. I tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore sono 369.379. Ieri i test erano stati 179.015. Il tasso di positività scende al 5,5%, in calo rispetto all’8,5% del giorno precedente. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per COVID-19 sono 3.256 (3.157), 99 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 319 (ieri erano 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.098 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 760.