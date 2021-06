Sono 661 (688) i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, con un calo di 27 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 24 (ieri erano stati 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.382 (4.685), in calo di 303 unità rispetto a ieri.

Ricoveri in calo in Lombardia

Con 43.271 tamponi effettuati, sono 322 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, con il tasso di positività in leggero calo allo 0.7% (ieri 0.8%). Diminuiscono sia i ricoveri in terapia intensiva (-2, 143) che quelli negli altri reparti (-63, 754). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.696 morti in regione dall’inizio della pandemia.