In Italia 21.994 nuovi contagi e 221 morti

(Aggiornato alle 18.07) Nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi registrati sono 21.994 a fronte di 174.398 tamponi, con un tasso di positività del 12,6% (in calo rispetto al dato di ieri, 13,6%).

Sale anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 127 in più, per un totale di 1.411 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Gli attualmente positivi sono arrivati a 255.090.