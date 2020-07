In risalita i nuovi contagiati da coronavirus in Italia: sono 229 nelle ultime 24 ore (erano stati 193 ieri). Più della metà (119) in Lombardia. Il totale è 242.363. I morti sono stati 12, contro i 15 di ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.926. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute italiano.

Sono 119 i nuovi contagiati in Lombardia, di cui 33 a seguito di test sierologici e 34 «debolmente positivi», con 11.812 tamponi effettuati. I decessi sono 5 per un totale di 16.730 morti in regione dall’inizio della pandemia. Calano sia i ricoverati in terapia intensiva (-3, 31 in totale) che negli altri reparti (-10, 201 in totale).