Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 555. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 186.004, con il tasso di positività che risale al 12,6% (ieri era del 9,6%).

Tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva per il coronavirus, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero. Non succedeva da circa un mese.