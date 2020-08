Sono 239 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 295 di ieri. È quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione civile. Dall’inizio della pandemia i contagi totali sono 248.070. I decessi nelle ultime 24 ore sono 8 (ieri erano 5), per un totale di 35.154 persone decedute. I morti odierni sono tutti in Lombardia, in cui si registrano 38 dei 239 nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 43.269, circa 17 mila in meno di ieri. I pazienti dimessi dagli ospedali raggiungono quota 200.460 (+231). Gli attualmente positivi sono 12.456, ossia uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 708, di cui 42 in terapia intensiva.