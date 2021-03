Sono 24.935 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 423 morti, secondo i dati del ministero della Salute. I contagi sono in lieve salita rispetto a ieri (23.059) e portano il totale da inizio pandemia a 3.306.711, mentre i morti 103.855. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 353.737. Ieri i test erano stati 369.084. Il tasso di positività è del 7%, in aumento di 0,8 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%.