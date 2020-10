In Italia si registrano 24.991 nuovi contagi (ieri 21.944), raggiungendo così il numero più alto di casi in un singolo giorno. Va sottolineato che il numero di tamponi è da record: ne sono stati effetuati 198.952. Il tasso di positività scende dunque al 12,5%. In calo pure i decessi: 205, contro i 221 del giorno precedente. Le vittime totali da inizio pandemia sono 37.905. Negli ospedali sono ricoverati 14.981 pazienti (ieri 13.955), di cui 1.536 in terapia intensiva (ieri 1.411). La Lombardia è la Regione più colpita con 7.558 nuovi contagi.