Sono 27.354 i tamponi risultati positivi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi sono stati 152.663, ovvero 42.612 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 18%. Ieri erano stati registrati 33.979 casi con 195.275 tamponi.

Sono 70 i nuovi pazienti in terapia intensiva. In tutto sono 3.492 le persone in rianimazione. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 489, con il totale che sale a 32.536.