Salgono ancora i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 289, contro i 212 di ieri. Sono dunque a 246.776 i contagi totali dall’inizio della Pandemia. Nella Penisola si segnalano inoltre 6 ulteriori decessi, in calo rispetto ai 12 del giorno precedente. Lo rende noto la Protezione Civile tramite il bollettino quotidiano. Il bilancio delle vittime legate alla COVID-19 nel Paese sale a quota 35.129. I nuovi tamponi sono in aumento rispetto a ieri (48.170): nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 56.018. Gli attualmente positivi sono in Italia sono 12.616 (in aumento rispetto a ieri, quando erano 12.609). I guariti sono 199.031 (+275). I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità. Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18).