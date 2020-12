Sono stati 8913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 305, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%). In totale da inizio epidemia i casi registrati sono 2.047.696, i decessi 71.925. Gli attualmente positivi sono 581.760 (+819), i dimessi e guariti 1.394.011 (+7813).