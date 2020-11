Stabile la crescita dei contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.550 nuovi casi, circa 2 mila più di ieri ma con 211.831 tamponi, circa 29 mila più di martedi. Il tasso di positività è del 14,4%. Stabile anche l’incremento delle vittime, 352 in un giorno che portano il totale a 39.764. In terapia intensiva ci sono attualmente 2.292 persone, mentre il totale dei pazienti ricoverati è salito a quota 22.216.