In Italia si registrano 31.084 nuovi contagi (ieri 26.831 ), con oltre 215 mila tamponi effettuati. Per la prima volta viene superata soglia 30 mila casi nella Penisola: la Francia ha superato i 30 mila casi giornalieri due settimane fa. I morti nelle ultime 24 ore sono 199 (ieri 205), per un totale di 38.321 vittime. Altri 1.030 persone sono state ricoverate negli ospedali, di cui 95 nei reparti di terapia intensiva.