In Italia sono stati registrati fino al 14 maggio 332 decessi tra pazienti positivi al SARS-CoV-2 con meno di 50 anni: ciò rappresenta l’1,1% dei complessivi 29.692 casi di decesso analizzati nell’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (ISS).

In particolare, 74 vittime avevano meno di 40 anni (49 uomini e 25 donne tra 0 e 39 anni). Di 9 pazienti con meno di 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, «53 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità), e 12 non avevano diagnosticate patologie di rilievo».