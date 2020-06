In Italia 338 nuovi casi, il 72% in Lombardia

Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244, pari al 72,1% per cento dell’aumento in Italia.

Le vittime giornaliere da coronavirus sono state 44, mentre ieri erano state 55. In Lombardia si sono registrati 21 morti, contro i 23 di ieri. Il numero totale delle vittime in Italia sale così a 34.345.

I malati di coronavirus sono scesi a 176.370, ossia 1.211 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.512. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 209, 11 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.594, con un calo di 153 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 22.471.

I tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in tutta Italia sono stati 56.527. Ieri il dato era stato di 49.750 tamponi.

Cresce intanto in Lombardia il rapporto tra tamponi effettuati e positivi: oggi il dato è salito al 2.6%, ieri era al 2.2% e l’altro ieri all’1.8%. Su 9.336 tamponi effettuati, ci sono 244 nuovi casi per un totale complessivo di 91.658 positivi in regione. I nuovi decessi sono 23, per un totale complessivo di 16.428 morti. Calano sia i ricoveri in terapia intensiva, (94, -2) che negli altri reparti (2.116, -136).