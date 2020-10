Sono 3.678 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore , in aumento rispetto ai 2.677 di ieri: dati simili non si raggiungevano da fine aprile. Il numero di tamponi effettuati segna però un +25.572 rispetto ai 99.742 processati ieri: oggi sono 125.314. Cresce anche il numero delle vittime, 31 contro le 28 del giorno precedente. Il totale dei decessi tocca quota 36.061. I pazienti in terapia intensiva sono 337. Tra le regioni ben cinque hanno almeno trecento nuovi casi e ancora una volta è la Campania a far segnare l’incremento maggiore, con 544 casi. Seguono la Lombardia (520), il Veneto (375), il Lazio (357) e la Toscana (300). Incrementi consistenti si registrano anche in Piemonte (+287), Sicilia (213), Puglia (196) ed Emilia Romagna (193). Nessuna regione fa segnare zero casi.