usa 2020

In un recente tweet, il presidente Trump è tornato a parlare di brogli: «Legislatori e tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto per mantenere l’integrità delle nostre elezioni» - Nel frattempo, un giudice federale della Pennsylvania ha rigettato l’azione legale del tycoon per sospendere la certificazione del voto nello Stato