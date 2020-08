In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 248.803 le persone che hanno contratto il coronavirus, 384 in più rispetto a ieri (ieri erano stati 190 in più rispetto a lunedì). Di queste, 35.181 sono decedute, 10 nelle ultime 24 ore, e sono state dimesse 200.976 (+210). I pazienti ricoverati con sintomi sono 764 (+3), di cui 41 in terapia intensiva (nessun nuovo paziente in terapia intensiva per il secondo giorno di fila). Solo una regione è senza nuovi casi, la Valle d’Aosta. In aumento i tamponi, 56.451 nelle ultime 24 ore.