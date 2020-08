In Italia si registrano 412 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 259 di ieri. In totale sono 251.237 le persone contagiate dall’inizio della pandemia. Stando al bollettino odierno della Protezione Civile, salgono anche i morti: oggi sono 6, mentre ieri erano 4. Complessivamente nella Penisola si contano 35.215 decessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 40.642, in netto aumento rispetto ai 26.432 del giorno precedente. Secondo Repubblica, sarebbero numerosi i casi di positività in persone rientrate nel Belpaese dopo le vacanze all’estero.