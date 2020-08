In Italia sono 481 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 412 di ieri. I contagi totali salgono dunque a quota 251.713. In aumento rispetto al giorno precedente anche le vittime: 10 quest’oggi, contro le 6 di ieri. I morti totali nella Penisola raggiungono quota 35.225. Gli attualmente positivi sono 13.791. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 52.658 tamponi, in aumento rispetto ai 40.624 di ieri.