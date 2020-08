In Italia 574 casi e 3 decessi

In Italia si registrano 3 nuovi decessi e 574 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri l’incremento dei contagi era stato di 523. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando erano stati 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della pandemia. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi contagi.