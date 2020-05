Sono 584 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 117 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 231.139 contagi dall’inizio della pandemia. L’incremento dei positivi di oggi è in aumento rispetto ai due giorni precedenti, quando i nuovi casi erano stati 397 e 300. Va evidenziato che sono stati effettuati pure più tamponi: 67.324 contro i 57.674 di ieri. Il 65% dei nuovi contagi è stato registrato in Lombardia. In aumento anche i decessi: 117 contro i 78 del giorno precedente. Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 33.072. Diminuisce il numero degli attualmente positivi, con un -1.976, sono ora 50.966. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.443, per un totale di 147.101. I pazienti ricoverati in ospedale sono 7.729, di cui 505 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 42.732.