Sono 593 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 70 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno della Protezione civile parla di 231.732 contagi dall’inizio della pandemia. L’incremento dei positivi di oggi è in aumento rispetto a ieri, quando ne sono stati registrati 584. Dei nuovi casi, 382 sono in Lombardia (ossia il 64% del totale). Ancora in aumento i tamponi giornalieri: 75.893 (ieri erano 67.324), per un totale di 3.683.144. I decessi delle ultime 24 ore sono in calo rispetto ai 117 del giorno precedente. Le vittime totali per COVID-19 raggiungono quota 33.142. Continua a diminuire il numero degli attualmente positivi, con un -2.980, sono ora 47.986. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.503, per un totale di 150.604. I pazienti ricoverati in ospedale sono 7.379, di cui 489 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 40.118.