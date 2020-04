L’Italia registra il numero più basso di contagi dopo oltre un mese: sono 675 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, ben 688 in meno rispetto a ieri (i contagi in più erano stati 1.363). Da notare che è diminuito anche il numero dei tamponi effettuati: 26.779 contro i 36.717 del giorno precedente. Il numero totale di malati nella Penisola ha raggiunto quota 104.291. Torna ad aumentare invece il numero delle vittime, con 602 morti in un giorno (ieri erano stati 566), portando così il numero totale dei decessi a quota 21.067. I pazienti dimessi dall’inizio dell’epidemia sono 37.130, di cui 1.695 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.011, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 3.186.