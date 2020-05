Sono 92 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, di cui 34 in Lombardia (dove ieri - il dato è stato confermato - non si erano registrati decessi). I morti nel Paese salgono così a 32.877, ha reso noto dalla Protezione Civile. I contagiati totali sono 230.158, 300 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono quasi il 50%, 148 in più.